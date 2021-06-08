Aşgın: "Engelli araçları üniversitede kodifiye edildi"
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Aşgın: "Engelli araçları üniversitede kodifiye edildi"

Aşgın: 'Engelli araçları üniversitede kodifiye edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Engelli Eğitim Merkezi'ndeki kursları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Engelli Eğitim Merkezi'ndeki kursları ziyaret etti. Aşgın, "Engelli araçları üniversitede kodifiye edildi" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Belediyemiz ve üniversitemizin iş birliği ile engelli öğrencilerimizden Bekir Madan ile Neslihan Özkadı'nın kullandıkları akülü sandalyeli araçları daha rahat kullanabilmeleri için engel durumlarına göre tekrar kodifiyeleri yapıldı. Akülü araçları belediye olarak biz vermiştik öğrencilerimize üniversitemizde teknik konuda değişiklikler ve uygunluklar yaparak daha rahat kullanabilmelerini sağlamış oldu. Rektör hocamızla birlikte bizde hem bu araçları inceledik hem de merkezimizde devam eden kursları ziyaret ederek öğrencilerimizle sohbet ettik." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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