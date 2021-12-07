Asgari ne demek? Asgari anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asgari kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asgari anlamı ne? Asgari ne demek?

ASGARİ NE DEMEK?

Asgari: (asgari:), Arapça a?gari 1. sıfat En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum: "Koridorda, kapımın asgari yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim." - Nazım Hikmet 2. sıfat, matematik Minimum.

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