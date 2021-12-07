Asgari ne demek? Asgari anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asgari ne demek? Asgari anlamı ne?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Asgari ne demek? Asgari anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Asgari, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Asgari ne demek? Asgari anlamı ne? İşte, Asgari kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asgari kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asgari anlamı ne? Asgari ne demek?

ASGARİ NE DEMEK?

Asgari:

(asgari:), Arapça a?gari

1. sıfat En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum:

"Koridorda, kapımın asgari yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim." - Nazım Hikmet

2. sıfat, matematik Minimum.

Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter

Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter

 Asgari ücrette beklenti yükseldi! Uzman isim canlı yayında rakam verdi

Asgari ücrette beklenti yükseldi! Uzman isim canlı yayında rakam verdi

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor.'

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title