Asgari ne demek? Asgari anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Asgari, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Asgari ne demek? Asgari anlamı ne? İşte, Asgari kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Asgari kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Asgari anlamı ne? Asgari ne demek?
ASGARİ NE DEMEK?
Asgari:
(asgari:), Arapça a?gari
1. sıfat En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum:
"Koridorda, kapımın asgari yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim." - Nazım Hikmet
2. sıfat, matematik Minimum.
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