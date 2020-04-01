ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
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ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm titizliğiyle devam ederken, Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, sektör çalışanlarına önemli uyarılarda bulunarak asansör temizliğinin virüsle mücadelede öneminden bahsetti.

01.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:34
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu

Türkiye'de, uluslararası bir salgın haline dönüşen yeni tip koronavirüsle ile ilgili mücadele devam ederken, asansör sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, 7/24 hizmet veren sektör çalışanlarının alması gereken önlemeler ilgili bir uyarılarda bulundu.

"HASTALIĞIN EN ÇOK YAYILDIĞI YERLERDEN BİRİ ASANSÖRLER"

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik yaptığı açıklamada, koronavirüsün en çok yayıldığı yerler arasında, toplu dolaşımın sık yapıldığı otobüs, dolmuş, metro ile birlikte asansörlere de dikkat çekti. Atik, "Pek çok asansörün paslanmaz çelikten imal ediliyor olduğunu düşündüğümüzde, hem bir toplu taşıma aracı olması, hem küçük ve kapalı bir alan olması, hem de ham maddesi açısından; virüsün yaşaması için en ideal ortamın asansörler olduğunu açıktır" dedi.

"BİNA YÖNETİMLERİ, ASANSÖRLERİ BAKIM ÖNCESİ DEZENFEKTE ETTİRMELİ"

Koronavirüs önlemleri kapsamında hizmet sektörü çalışanlarının pek çoğu gibi asansör sektörün çalışanları da hizmete devam ediyor. Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı asansörlerin dezenfekte edilmediği ile ilgili sektörden pek çok şikayetin geldiğini ve günde onlarca asansöre bakım ya da muayene yapmak zorunda olan sektör çalışanlarının virüsün en çok yaşadığı bu ortamlardan olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Atik, hem sektör çalışanlarının sağlığı hem de halk sağlığı için asansörlerin sahibi olan bina yönetimlerine çağrıda bulundu. Atik, "Virüsün yaşaması için en elverişli ortamı sağlayan asansörlerin bakımına gidecek asansör bakım elemanları dezenfekte edilmemiş bu asansörlerin bakımını yaparken virüs kapma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca bu elemanlar günde tek bir asansör değil, onlarca asansörü ziyaret ederek bu virüsün taşınmasına da sebebiyet verebilir. Dolayısıyla, bina yönetiminin her bakım ve muayene işlemi öncesi bir dezenfektan şirketi ile anlaşarak; asansörlerini dezenfekte ettirmesi halk sağlığı için elzemdir" ifadelerini kullandı.

ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik

"İŞVERENLER, İŞÇİ GÜVENLİĞİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMALIDIR"

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, sektör çalışanlarının şahsi olarak da hijyen kurallarına riayet ederek, bakıma ve muayene giderken gerekli kişiselhijyen tedbirlerini almalarının önemini vurguladı. Atik, "Konunun önümüzdeki aylarda da devam edeceği ve 2020'nin salgın hastalıklarla mücadele yılı olması, konunun hafife alınmadan, tüm ilgililerince ciddiyetle çözümünü gerekmektedir. İşverenin, çalışma esnasında işçinin kişisel hijyen önlemlerini alması konusunda gerekli kolaylığı sağlaması gerekmektedir. Sektörün en üst katmanından en alt katmanına kadar herkes bu konuda gereken özeni göstermelidir" dedi.

BAKANLIK İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye ASFED Yönetim Kurulu, 31 Mart 2020'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de bir toplantı yaparak, sektörden gelen talepleri Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Ömer Bilen'e iletti. Toplantının ardından yapılan resmi Bakanlık açıklaması hakkında da bilgi veren Atik; Bakanlık yetkililerinin gerekli önlemlerin alınarak asansörlerin periyodik bakım ve muayene işlemlerinin devam ettirilmesinin önemini vurguladıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi yazısında; "Periyodik kontrol planlaması ic¸in dogˆrudan bina sorumlusu ile temasa gec¸mek ve kontrol su¨resince gerekli olan hijyen tedbirleri ile su¨rec¸ hakkında kendilerine detaylı bilgi vermek" gerekliliğinin altı çizildi.

Atik, Bakanlık resmi yazısındaki önlemlerden birinin de; pandemi kapsamında karantina ilan edilen şehir, belde ve ilçelerde periyodik bakım ve muayenelere ara verilebileceği, yönünde olduğunu söyledi.

ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu

Haberin Videosu:

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
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