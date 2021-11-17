Ascinica tarifi! Masterchef Balkan Bosna Hersek yemekleri! Ascinica Soğan Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Soğan Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Ascinica Soğan Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularına yanıt aranıyor. Ülkemizde çok yapılmayan soğan dolması, Bosna Hersek mutfağına ait meşhur bir yemek. Özellikle eğer daha önceden yeme fırsatınız olmadıysa soğan dolmasını deneyebilirsiniz. Evinizde kolayca yapabileceğiniz Ascinica tarifi (Soğan Dolması), malzemeler, püf noktası haberimizde.

ASCİNİCA TARİFİ MALZEMELERİ

-500 gr. dana kıyma

-1 kg. orta boy beyaz soğan

-1 adet orta boy kırmızı soğan

-1 adet orta boy havuç

-6 yemek kaşığı pirinç

-sıvıyağ ve tuz

SOSU İÇİN:

-2 yemek kaşığı un

-3 yemek kaşığı rendelenmiş domates

-1/2 çay bardağı su

-1 kaşık sıvı yağ

ASCİNİCA (SOĞAN DOLMASI) NASIL YAPILIR?

Soğanlarımızı ayıklayıp, aşağıdan ve yukarıdan uçları gidecek şekilde kesiyoruz. Daha sonra yuvarlak soğanı içine doğru tam ortasına gelene dek kesip; soğanı tek tek katlarına ayırıyoruz. Zarlarını temizleyip, ayrı bir yerde hazırladığımız limonlu suda 10 dakika kadar bekletiyoruz. Soğanlar limonlu suda beklerken; kıyma, rendelenmiş havuç, rendelenmiş veya isteğe göre ince doğranmış kırmızı soğan, pirinç, yağ ve tuzu güzelce karıştırıyoruz. Limonlu sudan çıkardığımız soğanların içini doldurarak tencereye diziyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz.

İsteğe göre dolmaların üzerine sos ilave edilerek servis yapılır. Sos için; sıvı yağda hafif kavurulan unun üzerine rendelenmiş domatesleri ilave ederek biraz daha kavuruyoruz. En son yarım çay bardağı suyu da içine katıp kaynatıyoruz. Sosumuz hazır.

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