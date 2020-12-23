Aşçılardan Başkan Ataç'a ziyaret
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Aşçılardan Başkan Ataç'a ziyaret

23.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:08
Aşçılardan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Kaya, ziyaret esnasında Ataç'la pandemi döneminin ardından gastronomi alanında Eskişehir'de neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunurken, dernek olarak hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsetti. Kaya, Tepebaşı Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'ne de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, misafirperverliğinden ötürü Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Kaya ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, Kaya'nın Başkan Ataç'a aşçı bıçağı, anı tabağı ve derneğin atkısını hediye etmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Aşçılardan Başkan Ataç'a ziyaret
Aşçılardan Başkan Ataç'a ziyaret
Aşçılardan Başkan Ataç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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