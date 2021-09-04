Asansör kapısına sıkışan köpeği apartman sakini kurtardı

Rusya'da sahibinin dikkatsizliği sonucu tasması asansörün kapısına sıkışan köpek, apartman sakinlerinden biri tarafından son anda kurtardı.

Rusya'da sahibinin dikkatsizliği sonucu tasması asansörün kapısına sıkışan köpek, apartman sakinlerinden biri tarafından son anda kurtardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sahibinin dikkatsizliği bir köpeği az daha canından ediyordu. Adı açıklanmayan bir kadın, köpeğiyle birlikte binaya girdi. Köpeğini unutan kadın doğrudan asansöre girerken, kadının gerisinde kalan köpek ise kapıların kapanması sonucu asansörün dışında kaldı. Asansör yukarı hareket edince köpeğin tasmasının zinciri asansör kapısına sıkıştı. Tasmanın köpeğin boğazına baskı yapmaya başladığı sırada binaya giren bir şahıs durumu fark ederek, harekete geçti. Köpeğe yardımcı olmaya çalışan apartman sakini, tasmaya bağlı zinciri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Şahsın zinciri çıkarması sonucu köpek kurtulurken, facianın eşiğinden dönüldü. Köpeğin veterinerde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenilirken, olaydan yara almadan kurtulan köpeğin travma yaşadığı açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı