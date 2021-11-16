Son dakika gündem: ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör boşluğunda sıkışan Abdülbaki Tetik (69), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatleride Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 166 sokaktaki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Abdülbaki Tetik, hastaneden döndükten sonra evine bırakıldı. Tetik, 2'nci kattaki dairesine çıkmak için binaya sonradan yapıldığı öğrenilen ve zemin ile duvar arasında boşluğun bulunduğu asansöre bindi. Tetik, 2'nci kata geldikten sonra asansörden ineceği sırada, iddiaya göre düşerek asansör boşluğu ile duvar arasında sıkıştı.

Durumu fark eden apartman sakinleri, 110 AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri yaptıkları müdahale ile Tetik'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tetik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tetik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.