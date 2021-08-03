Asansör halatı koptu, iki kişi 9 metreden aşağı çakıldı
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Asansör halatı koptu, iki kişi 9 metreden aşağı çakıldı

Asansör halatı koptu, iki kişi 9 metreden aşağı çakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 3 katlı binanın asansör halatının kopması sonucu asansör kabininde bulunan 2 kişi yaklaşık 9 metreden aşağı çakılarak yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 katlı binanın asansör halatının kopması sonucu asansör kabininde bulunan 2 kişi yaklaşık 9 metreden aşağı çakılarak yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 3 katlı binan asansör halatı koptu. Asansörde bulunan Yılmaz Karagöz ve Hüseyin Karagöz isimli iki kardeş, 3. kattan aşağı indikleri sırada halatın kopması sonucu 9 metreden zemin kata çakıldılar. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asansör kazasında yaralanan iki kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

(Hayati Kanat/İHA)

Asansör halatı koptu, iki kişi 9 metreden aşağı çakıldı
Asansör halatı koptu, iki kişi 9 metreden aşağı çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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