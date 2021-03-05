Arzum Onan: Oyunculuğa niyetim yok

Kalkan, "Her şey yolunda. Oyunculuk psikolojik olarak bana motivasyon veriyor" dedi. Kalkan ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun anısını yaşatmak için birçok proje yapacağını da söyledi: "Belki ona dair bir kitap yazabilirim."

17 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatıyla uğraşan Arzum Onan ise setlere dönmeyeceğini belirtti: "Şimdilik öyle bir şey yok. Niyetim de yok. Heykelle mutluyum."

Kaynak: Hürriyet