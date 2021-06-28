Arzu Susantez kimdir? Arzu Susantez hayatı ve biyografisi! Arzu Susantez kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Arzu Susantez, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Arzu Susantez hakkında merak edilenler. Arzu Susantez hayatı ve biyografisi. Arzu Susantez kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Arzu Susantez merak konusu oldu. İşte Arzu Susantez hakkında merak edilen Arzu Susantez kimdir, Arzu Susantez hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ARZU SUSANTEZ KİMDİR?

8 Ocak 1990 Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden Uluslararası Bakalorya diploması ile mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Programı'nda tamamladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Açık Öğretim Programı'na devam ediyor. 2006 yılından bu yana, çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak faaliyet gösteriyor. 2017 yılına kadar çeşitli hukuk büroları ve kurumlarda avukat olarak görev aldıktan sonra hukuk kariyerini sonlandırdı. Craft Oyunculuk Atölyesi ve Deniz Erdem Studio'dan oyunculuk eğitimi aldı. 8 Ocak 2018'de dahil olduğu Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda oyuncu ve yazar olarak çalışmalarını sürdürüyor. İngilizce ve Almanca biliyor. Debra adında bir köpeği var.