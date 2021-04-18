Artvin'de kaderine terk edilmiş tarihi kaplıca ilgi bekliyor
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Artvin'de kaderine terk edilmiş tarihi kaplıca ilgi bekliyor

Artvin'de kaderine terk edilmiş tarihi kaplıca ilgi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in çevre il ve ilçelerden şifalı olduğuna inanarak gelen vatandaşlar, su kaynaklarının bulunduğu bölgeye tesis yapılmasını istiyor.

Artvin'in çevre il ve ilçelerden şifalı olduğuna inanarak gelen vatandaşlar, su kaynaklarının bulunduğu bölgeye tesis yapılmasını istiyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Balcı köyünde, yeraltı kaynaklarından doğal yolla ısınarak gelen ve şifalı olduğuna inanılan tarihi kaplıca kaderine derk edilmiş durumda. 1960'lı yıllarda piknik alanı olarak kullanılan kaplıca, yer sahipleri tarafından tesis yapımı için bir takım girişimlerde bulunsa da netice elde edilemeyince atıl bir şekilde hizmet veriyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki derenin kenarında çıkan su, 29 derece sıcaklığında mineral bakımından ise oldukça zengin. Başta romatizma hastalıklar olmak üzere metabolizma bozuklukları, göz rahatsızlıkları ve kadın hastalıklarına, sedef hastalığına, solunum yolu gibi bir çok hastalığa iyi geldiğine inanılan kaplıcanın bölge halkı tarafından, tesisleştirilmesi isteniyor. - ARTVİN

Artvin'de kaderine terk edilmiş tarihi kaplıca ilgi bekliyor
Artvin'de kaderine terk edilmiş tarihi kaplıca ilgi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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