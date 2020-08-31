Artvin'de İmece usulü fındık toplama etkinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artvin'de İmece usulü fındık toplama etkinliği

Artvin'de Borçka Belediyesi tarafından 'iyilik Bulaşıcıdır' kampanyası kapsamında İmece usulü fındık toplama etkinliği düzenlendi.

Artvin'de İmece usulü fındık toplama etkinliği
31.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:51

Artvin'de Borçka Belediyesi tarafından 'iyilik Bulaşıcıdır' kampanyası kapsamında İmece usulü fındık toplama etkinliği düzenlendi. İlçede bir hayır severin Belediyeye bağışladığı fındık tarlasından elde edilen gelir, öğrencilere dağıtılacak.

Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın başlattığı, "İyilik Bulaşıcıdır " kampanyası hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Borçka Belediye Sosyal Hizmetler tarafından yürütülen çalışma kapsamında hayırsever Remzi Ozan isimli iş adamı ilçeye bağlı Ambarlı Köyündeki yaklaşık 4 tonluk fındık bahçesindeki tüm hasadı Borçka Belediyesine bağışladı.

Bunun üzerine Belediye Başkanı bu yıl ilkini düzenledikleri bir etkinlik yaparak fındık bahçesinde bulunan hasadı İmece usulü topladı. Fındık bahçesine giden gönüllü belediye çalışanları ve vatandaşlar, akordeon eşliğinde hasat yaptı.

Belediye Başkan Vekili Nurhan Koçal burada yaptığı açıklamada, "Toplumsal dayanışma örneğine vesile olan Belediye Başkanı Ercan Orhan'a ve iş adamı Remzi Ozan'a teşekkür dileklerimizi iletiyoruz. Fındık hasadıyla elde edilen gelirin, yardıma muhtaç öğrencilere para yardımı olarak dağıtılacak. Bu sayede hem toplumsal dayanışma örneğinin sergilenmiş, hem de öğrencilerimizin eğitimlerine bir nebzede olsa katkı sağlanmış olduk" ifadelerini yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Magazin
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Ekonomi
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Japonya'da tayfun alarmı! 'Tahliyeye hazır olun' çağrısı yapıldı
Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Aleksandr Lukaşenko
Magazin Müjde Ar Fatma Girik Demet Akalın Didem Soydan
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Daha Fazla Kavga Düğün Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Artvin'de İmece usulü fındık toplama etkinliği - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 19:04:27. #1.15#
title