Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ARTVİN (AA) - Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Artvin- Borçka kara yolu 1. kilometresindeki Köprübaşı mevkisinde Fatih Avcı'nın kullandığı 35 AC 118 plakalı otomobil ile Selçuk Taş'ın kullandığı 08 AAK 044 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Taş ve Avcı ile araçlarda bulunan Berkant Sertel, Furkan Şahin, Şükür Poslu yaralandı.

Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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