Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram

İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ - Haberler | Yaşam

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor.

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram

Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor

ARTVİN - Artvin'de Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaçlı ailelerin evlerine tek tek dağıtılıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından önemli bir proje hayata geçirildi. Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaçlı aileler için hazırlanan iftarlık yemekler, kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. Halk Eğitim Müdürü Turgay Özder, sosyal yardımlaşmadan aldığı ihtiyaçlı ailelerin iletişim bilgileriyle, Ramazan ayı ve pandemi dolayısıyla maddi durumu zayıf olan ailelere tek tek ulaştı.

Borçka Halk Eğitim Merkezi'nde görevli bir çok el sanatları ve aşçılık kursu usta öğreticiler tarafından hazırlanan yemekler, kapı kapı dolaşılarak evlere tek tek dağıtılıyor. Günde 60 eve iftar yemeği bıraktıklarını dile getiren aşçı İlmihan Şahın, "Bir eve gittiğimizde, bir çocuk, en son dolma yemeğini 3 yıl önce yemiştim sözleri bizi çok etkilemişti. Bu sözler bizim gönüllüğümüzü daha çok artırdı. Yaptığımız yemeklerin ilk biz tadıyoruz ve daha sonra kaplara doldurup ulaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

Gönüllü aşçı Fatma Korkmaz ise "Birlik ve beraberliğin oldukça önemli olduğunu bu günlerde, Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Yetim ailelere hem erzak hem de yemek. Özellikle iftar yemeklerini götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim İlçe Müdür Yardımcısı Sevim Kurtuluş da "İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı her eve, hayırsever insanlarımızın katkıları ile sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak 60 kişilik sıcak yemek veriliyor. Her öğün için üç çeşit olarak hazırlanan sıcak yemekler iftar öncesi ulaştırıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İkramları kabul eden ihtiyaç sahibi aileler, "Biz herkesten razıyız Allah da onlardan razı olsun. Devletimiz ve hayırseverlerimiz var olsun. Pandemi süreci, insanları birbirinden uzaklaştırmada sıcak ikramlar gönülleri birleştiriyor" ifadelerini kullandılar.

Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram
Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram
Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram
Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ

Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Meral Kaplan Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Artvin'de gönülleri ısıtan sıcak ikram - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:49:31. #1.16#

title