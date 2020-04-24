Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
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Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin

Şarkıcı Arto, geçtiğimiz günlerde İtalyan mutfağını beğendiği için Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a çektiği video ile sitem etti. Arto, Şeyma'ya bir şey olduğunda suçlusunun Demet Akalın olduğunu bile söyledi.

24.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:34
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin

Demet Akalın, yıldızının uyuşmadığı Şeyma Subaşı'yı İtalyan mutfağını sevdiğini söylediği için "Ağzının tadını bilsen burnunun b.konu yersin" diyerek eleştirdi. Akalın'a Subaşı'nda bir cevap gelmezken en sert eleştiri şarkıcı Arto'dan geldi.

"ŞEYMA'NIN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU SENSİN"

Akalın'ın Subaşı'yı eleştirmesiyle küplere binen Arto, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin! Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!"

NE OLMUŞTU?

Sevgilisiyle karantinada olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde YouTube'dan yayınladığı videosunda İtalyan mutfağının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyerek "İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip" dedi. Demet Akalın da Subaşı'nın bu sözlerinin üzerine "Ağzının tadını bilsen burnunun b.kunu yerdin" diyerek tepki gösterdi.

Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin

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