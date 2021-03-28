Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları Bolu'da sona erdi
Bolu'da düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları tamamlandı.
Bolu'da düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları tamamlandı.
Karaçayır Mahallesi'nde Murat Canbaş Cimnastik Salonu ve Karaçayır Sporcu Fabrikasında gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 5 ilden 40 sporcu, Sporcu Fabrikası Trampolin Salonu'ndaki Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda ise 7 ilden 38 sporcu mücadele etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şampiyona ayrıca Avrupa Şampiyonası seçme niteliği taşıyor. Yarışmalar çok güzel geçti. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız burada boy gösterdiler. Akabinde de sporcularımız Avrupa şampiyonalarına Bolu'da hazırlanacak." diye konuştu.
Son yılların çıkış yapan federasyonu olduklarını kaydeden Çelen, şu ifadeleri kullandı:
"2019 ve 2020'de alınan madalyalar bizi olimpiyatlara 4 sporcuyla taşıdı. Halen kota şansımız devam ediyor. Ritmik cimnastikçilerimiz bugün Bulgaristan'da final yarışıyorlar. Grup milli takımımız, Dünya Kupası'nda. Türk cimnastiği gittiği her yarışmada, Türkiye Şampiyonası'nda göstermiş olduğu performansla madalyanın bir adayı olduğunu gösterdi."
Şampiyonalarda birincilik elde eden sporcular şöyle:
Büyük Erkekler:
Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonu: Adem Asil
Yer Aleti: Ahmet Önder
Kulplu Beygir: Onur Çelik
Halka: İbrahim Çolak
Atlama Masası: Adem Asil
Paralel Bar: Ahmet Önder
Barfiks: Ahmet Önder
Genç Erkekler:
Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonu: Mert Efe Kılıçer
Yer Aleti: İrfan Umut Uysal ve Mert Efe Kılıçer
Kulplu Beygir: Mert Efe Kılıçer
Halka: Altan Doğan
Atlama Masası: Emirhan Kartın
Paralel Bar: Altan Doğan
Barfiks: Mert Efe Kılıçer
Kadınlar:
Artistik Cimnastik Büyükler Türkiye Şampiyonu: Cemre Kendirci
Artistik Cimnastik Gençler Türkiye Şampiyonu: Bengisu Yıldız
Atlama Masası: Bilge Tarhan
Asimetrik Paralel: Dilara Yurtdaş
Denge: Bengisu Yıldız
Yer: Yaren Turan
Trampolin Cimnastik:
Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu: Gürkan Mutlu
Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu: Neval Kağnıcı
Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu: Baran Topçu
Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu: Elif Ceren Çolak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz