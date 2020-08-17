"Artık Herkesin Ünlülere Ulaşması Mümkün"
İçinde bulunduğumuz dijital çağda, oyuncu Samuel L. Jackson'dan oyunculuk dersleri almanız veya basketbolun efsane yıldızı Kerim Abdül Cabbar'dan özel bir doğum günü mesajı almanız mümkün. Cameo ve MasterClass gibi Internet firmaları, ünlü isimleri hayranlarına yaklaştıran bir iş modeli yarattı.
17.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:51
İçinde bulunduğumuz dijital çağda, oyuncu Samuel L. Jackson'dan oyunculuk dersleri almanız veya basketbolun efsane yıldızı Kerim Abdül Cabbar'dan özel bir doğum günü mesajı almanız mümkün. Cameo ve MasterClass gibi Internet firmaları, ünlü isimleri hayranlarına yaklaştıran bir iş modeli yarattı
Kaynak: DailyMotion.com