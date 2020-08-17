"Artık Herkesin Ünlülere Ulaşması Mümkün" İçinde bulunduğumuz dijital çağda, oyuncu Samuel L. Jackson'dan oyunculuk dersleri almanız veya basketbolun efsane yıldızı Kerim Abdül Cabbar'dan özel bir doğum günü mesajı almanız mümkün. Cameo ve MasterClass gibi Internet firmaları, ünlü isimleri hayranlarına yaklaştıran bir iş modeli yarattı.

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, oyuncu Samuel L. Jackson'dan oyunculuk dersleri almanız veya basketbolun efsane yıldızı Kerim Abdül Cabbar'dan özel bir doğum günü mesajı almanız mümkün. Cameo ve MasterClass gibi Internet firmaları, ünlü isimleri hayranlarına yaklaştıran bir iş modeli yarattı Kaynak: DailyMotion.com