"Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor" projesinin destek sözleşmesi imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor" projesinin destek sözleşmesi imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor' projesinin destek sözleşmesi imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Arpalı Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor" isimli projeye ilişkin destek sözleşmesi KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Arpalı Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor" isimli projeye ilişkin destek sözleşmesi KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur arasında imzalandı.

Proje kapsamında; Arpalı Beldesi sınırları içerisinden geçen Çoruh Nehri'nin ana kollarından biri üzerine kafe ve restoran olarak kullanılacak 50 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde bir cam köprü inşa edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle Araklı-Bayburt güzergahını kullanan yerli ve yabancı turistler için alternatif bir sosyal alan oluşturularak beldenin turizmden elde edeceği gelirlerin artırılması hedeflenmekte.

Toplam bütçesi 2 milyon TL olan proje ile bölgenin turizm altyapısına yeni bir tesis kazandırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması planlanmakta. - BAYBURT

'Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor' projesinin destek sözleşmesi imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mahir Ünal Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Cem Adrian Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor" projesinin destek sözleşmesi imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 09:38:05. #1.16#
title