Arnavutluk'taki yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti
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Arnavutluk'taki yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti

26.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:15

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçerken başta Türkiye olmak üzere, dost ülkelerin destekleriyle depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçerken başta Türkiye olmak üzere, dost ülkelerin destekleriyle depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Başkent Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki sahil kenti Dıraç'ta, saat 03.54'te meydana gelen depremde 51 kişi öldü, 913 kişi yaralandı.

200 binden fazla insanın doğrudan ya da dolaylı etkilendiği deprem felaketinde, 17 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Merkez üssü Dıraç'ın yanı sıra depremden en fazla etkilenen diğer şehirler ise Şiyak, Akçahisar, Tiran, Kamza, Kavalye, Kurbin ve Leş oldu.

Arnavutluk Hükümeti, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankasının ortaklaşa hazırladığı rapora göre, deprem Arnavutluk'ta 985 milyon avronun üzerinde hasara neden oldu.

Türkiye yardım eli uzatan ilk ülkeler arasında

Yıkıcı depremin hemen ardından ülkeye yardım eli uzatan ilk ülkeler arasında olan Türkiye, sahada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve Tiran Büyükelçiliği ile depremzedelerin yardımına koştu.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin hemen akabinde Arnavutluk'taki depremzedeler için 500 konut inşası talimatı verdi.

Talimatın ardından Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapımı alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilecek 524 konutun yapımına ise ağustos ayında başlandı.

Arnavutluk'taki yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti
Arnavutluk'taki yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti
Arnavutluk'taki yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti
Arnavutluk'taki yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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