Arnavutluk AB'den "müzakerelere başlama sözünü" tutmasını istedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği'nden (AB) ülkesi ile üyelik müzakerelerini başlatma sözünü tutmasını istedi.

Rama, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmesinin ardından muhatabıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin AB'nin özellikle adalet alanındaki reform taleplerini yerine getirdiğini belirterek, üyelik müzakerelerine başlamayı hak ettiklerini söyledi.

Rama 13 yıldır AB kapısında bekleyen ülkesinin sabrının tükenmeye başladığını kaydederek, "Avrupa'nın üyelik müzakerelerine yeşil ışık yakarak beklentilerimizi yerine getirme zamanı geldi." dedi.

Juncker ise Arnavutluk'un AB'ye üyeliğinin "imkansız" olmadığını belirterek, "Açık söylemeliyim ki Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini başlatmanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin yürütme organı olan Komisyon, geçen ay Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde görüş bildirmişti.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik görüşmelerine başlayabilmesi için 28 üye devletin oy birliğine ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: AA