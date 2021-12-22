Arnavutköy'de lodostan etkilenen caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı - Haberler
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Arnavutköy'de lodostan etkilenen caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Arnavutköy'de lodostan etkilenen caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de lodosta zarar gören cami minaresinin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de lodosta zarar gören cami minaresinin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

İstanbul'da etkili olan lodosta hasar gören Hacımaşlı Mahallesi'ndeki Hacımaşlı Camisi'nin minaresinin yıkılmasına karar verildi.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından minare sökülerek vinç yardımıyla yıkıldı.

Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, "25 sene önce yapılan caminin minaresinin yıkımını gerçekleştireceğiz. Lodos olduğunda çatılar uçtu ve mahalle sakinleri olarak yıkılacak diye korktuk. Yetkililere bildirdik gelip baktılar. Kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleşiyor. İnşallah kısa sürede yenisini yapacağız." dedi.

Arnavutköy'de lodostan etkilenen caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Arnavutköy'de lodostan etkilenen caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

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AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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