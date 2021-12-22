Arnavutköy'de lodostan etkilenen caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de lodosta zarar gören cami minaresinin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

İstanbul'da etkili olan lodosta hasar gören Hacımaşlı Mahallesi'ndeki Hacımaşlı Camisi'nin minaresinin yıkılmasına karar verildi.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından minare sökülerek vinç yardımıyla yıkıldı.

Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, "25 sene önce yapılan caminin minaresinin yıkımını gerçekleştireceğiz. Lodos olduğunda çatılar uçtu ve mahalle sakinleri olarak yıkılacak diye korktuk. Yetkililere bildirdik gelip baktılar. Kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleşiyor. İnşallah kısa sürede yenisini yapacağız." dedi.