ARNAVUTKÖY'DE DÖKÜM SAHASINDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ
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ARNAVUTKÖY'DE DÖKÜM SAHASINDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ

27.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:25
ARNAVUTKÖY'DE DÖKÜM SAHASINDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de döküm sahasında görevli olan 53 yaşındaki Sinan Çakır hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de döküm sahasında görevli olan 53 yaşındaki Sinan Çakır hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgi kamyon şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, bu sabah saatlerinde Arnavutköy, Bolluca'da bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada görevli olan ve döküm sırasında kamyon şoförlerine yardımcı olan 53 yaşındaki Sinan Çakır, döküm sırasında kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Çakır'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili kamyon şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

-----------Olay yeri

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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