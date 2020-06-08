Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü(1) ARNAVUTKÖY'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü.

ARNAVUTKÖY'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'deki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Çelik adlı kadın sokak ortasında yolunu kesen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin engellemesine rağmen pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın kadının kocası olduğu belirtiliyor. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.

Kaynak: DHA