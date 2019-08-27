Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
27.08.2019 23:30
Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızı Almira'nın yanında darbedilen ve başından silahla vurulan Anlak, tedavi gördüğü özel hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak: AA