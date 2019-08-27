Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

27.08.2019 23:30
Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızı Almira'nın yanında darbedilen ve başından silahla vurulan Anlak, tedavi gördüğü özel hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
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