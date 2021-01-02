Arnavutköy'de akılalmaz ihmal; Benzinlik çalışanı feci şekilde yaralandı

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de benzin istasyonunda otomobilin direksiyonuna geçen kişi yakıt dolumu yapılan aracı hareket ettirdi. C.B isimli kişiyi uyarmaya çalışan benzinlik çalışanı Furkan Korkmaz, akaryakıt pompasının çarpmasıyla feci şekilde yaralandı. Bacağında kırık ve derin kesik oluşan Korkmaz hastaneye kaldırılırken, ehliyeti de olmadığı öğrenilen C.B. gözaltına allındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki bir benzin istasyonunda meydana geldi. 54 EN 313 plakalı otomobille benzin istasyonuna gelen Ö.Ç ve arkadaşı C.B, araçlarına yakıt almak istedi. Otomobil sürücüsü yakıt dolumu devam ederken markete girince, ön koltukta oturan ehliyetsiz arkadaşı C.B, şoför koltuğuna geçti. Yakıt dolum işlemi devam ederken aracı çalıştıran C.B, aracı hareket ettirince benzin istasyonu çalışanı, aracın deposuna takılı olan pompayı fark etti. Koşarak otomobil sürücüsünü durdurmaya çalışan benzin istasyonu çalışanı Furkan Körpe'nin ayağına kopan yakıt pompası çarptı. Ayağı kırılan ve bacağında derin kesikler oluşan Furkan Körpe'nin yardımına benzin istasyonu çalışanları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde yere yığılan Körpe'ye o sırada şans eseri benzin istasyonunda bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Körpe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakıt aldığı sırada otomobili çalıştırarak hareket ettiren C.B'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken kazaya sebep olan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.B, taksirle yaralamaya sebep olmaktan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı