Arnavut Cumhurbaşkan'ından halka ayaklanma çağrısı: Hükümeti devirin

19.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:50

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, anayasayı ihlal etme ve organize suçla itham ettiği hükümetin devrilmesi için halkı ayaklanmaya çağırdı.



Düzenlediği basın toplantısında, 2 Mart günü halkı başkent Tiran'da görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, aynı gün adalet reformuna karşı çıkan ilk kararnamesini imzalayacağını duyurdu. Meta, rüşvetin kökünü kazımak ve yargı bağımsızlığını sağlamak için üç yıl önce kabul edilen yargı reformunun başarısız olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle