Armağan Oruç müjdeyi verdi!

Türkiye'nin en çok dinlenen müzik prodüktörlerinden Armağan Oruç yeni şarkısını duyurdu.

Haber sitemize verdiği demeçte; "Yeni çalışmam Alaturca için kısa bir süre kaldı. Şarkıda klarnet, batı sound'ları ve Türk ezgileri var. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım dinleyicilerimde alır." dedi.

Armağan Oruç kimdir? Armağan Oruç kaç yaşında, nereli? Armağan Oruç'un hayatı ve biyografisi!

Armağan Oruç (d. 13 Temmuz 1994, İzmit), Türk prodüktör ve DJ. Youtube ve diğer dijital platformlarda 500 milyondan fazla dinlendi. Günümüzde tüm arama motorlarında ilk sırada yer alıyor.

Kariyeri

2010 yılında müziğe başladığında adı DJ Army idi. 2012 yılında şarkıları milyonlara ulaştı. Ve aynı yılda "En Çok Gelecek Vaat Eden DJ" ünvanını kazandı. 2016 yılında ismini Armağan Oruç olarak değiştirdi. Aktif olarak müzik hayatına devam eden Armağan Oruç sektörün en eskilerinden.

Öne Çıkan Çalışmaları

Baby (2018)

Bam Bam! (2019)

Gun Double (2020)

Kaynak: Bültenler