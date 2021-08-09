Armağan Oruç müjdeyi verdi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Armağan Oruç müjdeyi verdi!

Armağan Oruç müjdeyi verdi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en çok dinlenen müzik prodüktörlerinden Armağan Oruç yeni şarkısını duyurdu.

Haber sitemize verdiği demeçte; "Yeni çalışmam Alaturca için kısa bir süre kaldı. Şarkıda klarnet, batı sound'ları ve Türk ezgileri var. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım dinleyicilerimde alır." dedi.

Armağan Oruç kimdir? Armağan Oruç kaç yaşında, nereli? Armağan Oruç'un hayatı ve biyografisi!

Armağan Oruç (d. 13 Temmuz 1994, İzmit), Türk prodüktör ve DJ. Youtube ve diğer dijital platformlarda 500 milyondan fazla dinlendi. Günümüzde tüm arama motorlarında ilk sırada yer alıyor.

Kariyeri

2010 yılında müziğe başladığında adı DJ Army idi. 2012 yılında şarkıları milyonlara ulaştı. Ve aynı yılda "En Çok Gelecek Vaat Eden DJ" ünvanını kazandı. 2016 yılında ismini Armağan Oruç olarak değiştirdi. Aktif olarak müzik hayatına devam eden Armağan Oruç sektörün en eskilerinden.

Öne Çıkan Çalışmaları

Baby (2018)

Bam Bam! (2019)

Gun Double (2020)

Kaynak: Bültenler

Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! 'SunatullahSaadatTutuklansın' etiketi TT oldu
Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Yonca Evcimik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Armağan Oruç müjdeyi verdi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:39:52. #1.14#

title