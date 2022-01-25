Arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü

Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşını göğsünden iki kere bıçaklayarak öldürdü. Olayın şüphelisi saklandığı okul bahçesinde cinayet ekiplerince yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81163 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaş Zafer Can Kılıç (16) ve O.T (15) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle O.T cebinden bıçağı çıkararak arkadaşı olan Zafer Can'ı göğsünden iki kere bıçakladı. Ardından şüpheli O.T yaya olarak kaçtı.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Zafer Can Kılıç'ı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Zafer kurtarılamadı. Zafer'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın şüpheliyi O.T, aynı mahallede bulunan bir okulun bahçesinde saklandığı sırada Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri