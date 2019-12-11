Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı
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Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

Samsun'da bir kamu kurumunda devlet memuru olduğu öğrenilen şahıs, intihar etmek isterken son anda kurtarıldı. Arkadaşının ihbarı üzerine eve giren polis, genç memuru ipten aldı. Polisin müdahalesiyle kurtarılan gencin boynunda iz olduğu görüldü.

11.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:04
Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

'da bunalıma giren bir gencin intihar girişiminde bulunacağını öğrenen arkadaşı hemen polise verdi. Eve giden polis ekipleri şahsı ipten kurtardı.

DEVLET MEMURU BUNALIMA GİRDİ

Olay, Samsun'un ilçesi Hastane Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan A.A. (25) girdiği bunalım sonucu kendini evinin banyosunda iple asarak intihara kalkıştı.

ARKADAŞI DURUMU ÖĞRENİNCE POLİSİ ARADI

A.A.'nın bir arkadaşı öğrenince 155 Polis İmdat Servisini arayarak olayı ve adresi bildirdi. Eve giden polis A.A.'yı ipten kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A. gerekli müdahalesinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. A.A.'nın sevdiği kız yüzünden intihara kalkıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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