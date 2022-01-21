Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 611. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 611. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar 611. bölüm bugün var mı, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar bölüm bugün mü, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut'u arayan ekibimiz gergindir. Rıza Babanın da vurulması duruma tuz biber eker. Emniyete gelen deliller ve görgü tanığının teşhisi Mesut'u bir numaralı şüpheli yapar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşüyor. Ekibi dağıttığı için onu kurtarmaya kimsenin gelmeyeceğini söyleyen Victoria, büyük bir zafer kazandıklarını ima eder. Rıza Baba da son gelişmelerden sonra ona hak verir gibidir. Bu sırada savcı Mesut'un, Rıza Babayı vurduğu sözde videoyu izliyor. Ekibin de, onu tutuklamamasına öfkelenen savcı soluğu emniyette alıyor. Başta Engin Müdür olmak üzere ekibe sert tepki gösteriyor.

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