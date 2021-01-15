Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı izle!
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Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı izle!

15.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:24
Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D ekranlarının en eski ve en ünlü dizisi Arka Sokaklar, yıllardır kesintisiz bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor. Arka Sokaklar yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisi ve bu hafta 573. bölümüyle ekranlarda! Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta ? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı!

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar bu hafta 573. bölümüyle ekranlarda olacak. İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar'ın 573. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2006 yılından beri her hafta Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi bu hafta 573. bölümüyle 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

ARKA SOKAKLAR 572. SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

8 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 573. Bölümde ekip, Mesut'u teröristlerin elinden kurtarmayı başarıyor!

Ekip, Servan'ın saklandığı yeri bulmuştur ve Karaçamlı Karakolunun desteğiyle operasyona başlar. Mesut, Servan ve adamlarından gördüğü işkence ile yarı ölü durumdadır. Servan ve adamları yedikleri baskın karşısında hemen önlemlerini alırlar. İki taraf arasında büyük bir çatışma çıkar. İçeride ise Mesut, ekip arkadaşlarının kendisini kurtarmaya geldiğini duymuş ve can havliyle başında nöbet bekleyen teröristi etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Bu sırada Cemal, Servan'ın eline düşer. Mesut'un yetişmesiyle Cemal'in hayatı kurtulur. Mesut ve Servan arasındaki boğuşmada da Servan'ın ölümüyle sonuçlanır. İşkenceden dolayı durumu kötü olan Mesut, İstanbul'a getirilerek ameliyata alınır.

ARKA SOKAKLAR 573. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLDU?

Arka Sokaklar 573. Bölüm Fragmanı yayında! Sırtından bıçaklanan Selin, ölümle pençeleşiyor!

Ekip -özellikle de Mesut- Selin'in bıçaklandığını duyduktan sonra üzüntü dolu bir şaşkınlık yaşar. Mesut, çok öfkelidir. Yalnız başına göreve gitmesine kızgındır. Ekip arkadaşlarına çatan Mesut, sevdiği kadının yaşadıkları karşısında büyük acı çekmektedir. Bu sırada Selin, çağırılan ambulansla hastaneye doğru gitmektedir. Paramedikler ellerinden geleni yaparlar; fakat Selin, çok kan kaybetmiştir. Gözleri kapanan Selin, ölümle yaşam arasındaki ince çizgidedir.

ARKA SOKAKLAR 573. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 573. Bölüm 1, 2 ve 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar 573. Bölüm 1. fragmanını buradan izleyebilirsiniz!

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