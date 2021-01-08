Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanı izle!
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Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanı izle!

08.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:24
Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D ekranlarının en eski ve en ünlü dizisi Arka Sokaklar, yıllardır kesintisiz bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor. Arka Sokaklar yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisi ve bu hafta 572. bölümüyle ekranlarda! Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta ? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı!

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar bu hafta 572. bölümüyle ekranlarda olacak. İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar'ın 572. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2006 yılından beri her hafta Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi bu hafta 572. bölümüyle 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

ARKA SOKAKLAR 571. SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!

Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının (İHA) çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir. Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur. Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar. Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir.

Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR 572. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 572. Bölüm 1, 2 ve 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar 572. Bölüm 1. fragmanını buradan izleyebilirsiniz!

Arka Sokaklar 572. Bölüm 2. fragmanını buradan izleyebilirsiniz!

Arka Sokaklar 572. Bölüm 3. fragmanını buradan izleyebilirsiniz!

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