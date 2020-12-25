Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D ekranlarının en eski ve en ünlü dizisi Arka Sokaklar, yıllardır kesintisiz bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor. Arka Sokaklar yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar bu hafta 571. bölümüyle ekranlarda olacak. İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar'ın 571. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2006 yılından beri her hafta Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi bu hafta 571. bölümüyle 25 Aralık Cuma günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 570. bölümünde Askerler, teröristlerin saklandığı adrese operasyon düzenlediler ve şiddetli bir çatışma yaşanan binada çok sayıda terörist ölü ele geçirildi. Binada inceleme yapan askerler yerde bir cüzdan buldular. Cüzdanın içinden Mesut'un polis kimliği ortaya çıkınca hemen ekiple iletişime geçtilier. Ekip, Mesut'un akıbetinden endişe duymaya başladı. Kadının, deniz kenarında bir eve kaçırıldığı ihbarını değerlendiren ekibimiz hemen olay yerine intikal etti. Adam, kaçırdığı kadına sopayla şiddet uyguladığı sırada ekip yetişti. Hüsnü ve Esra, romantik bir akşam geçirdi. Zeliş ise, babasını Esra'dan kurtarabilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR 571. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 571. Bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 571. Bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz!