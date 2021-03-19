Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANAL D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Arka Sokaklar'un 583. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 582. Bölüm Fragmanı yayında! Selin, sapık seri katilin eline düşüyor!

Nevbahar Pamiroğlu, gücünü kullanarak oğlu Giray'ı hapse girmeden kurtarmayı başarır. Giray'ın serbest kaldığını öğrenen başta Selin olmak üzere herkes şaşkındır. Ekip, Selin'in tehlikede olduğunu bildiğinden işi sıkı tutar; fakat Giray, Selin'e ulaşmayı başarır. Takip ettiği Selin'i telefonla arayarak taciz eder. Selin, yakınlarında olduğundan şüphelenir ve etrafa göz gezdirir. Bu sırada Selin'in kendisine yaklaştığını gören Giray kaçmaya başlar. Selin de onun peşine düşer. Çıkmaz bir sokakta saklanmış olan Giray hamlesini yapar. Elindeki şırınga ile Selin'i uyutur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.