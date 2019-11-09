Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanı yayımlandı! Arka Sokaklar son bölüm

09.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:24

Arka Sokaklar 530. bölüm yine gerilim ve heyecan dolu anlar yaşattı. Gizli bir ekibin varlığını anlayan Selin ile Bahar'da artık bu ekibin bir üyesi oldu. Öte yandan Ezgi'nin durumdan rahatsızlığını dile getirdiği Rıza Baba, beklenmedik bir karşılık verir. Arka Sokaklar 530. bölüm özeti…

Arka Sokaklar Son Bölüm Full İzle…

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve Engin Müdürün oluşturduğu ekip Nadir'i yakalamak için avukatı Serpil ve Vladimir'in peşine düşüyor. Önce, Kolsuz Namık'tan aldıkları bilgiler ışığında, Nadir'in karakutusu olan Serpil'i gözaltına almak amacıyla evine giden ekip istemedikleri bir olayla yüzleşirler. Çünkü Nadir, ekipten önce davranarak Serpil'in işini bitirmiştir. Artık ekibin, Vladimir'i yakalamaktan başka yol yoktur.

Bu sırada Selin ve Bahar, ekipteki arkadaşlarının sürekli olarak gizli işler peşinde olduğunu anlar. Arkadaşlarından hesap sorduğu sırada Rıza Baba mecburen duruma açıklık getirir. Böylelikle Selin ve Bahar da gizli ekibin bir parçası olur.

Vladimir yakalanır ve sorguya alınır. Vladimir, Nadir'i artık sorun etmemeleri gerektiğini söyler. Onlara, Nadir'i öldürmesi için kiralık katil olan Kurye'yi kiraladığını anlatır. Kurye, kimsenin ulaşamadığı birisidir. Nadir, Kurye'nin ilk saldırısını manevi yeğeni Ezgi ile atlatmayı başarır. İkinci saldırıda ise, Kurye'nin karşısına dikilerek Vladimir'in verdiğinin üç katını önerir. Ekip, Nadir'in hala sağ olmasından dolayı Vladimir'in planının işe yaramadığını anlar. İş başa düşer. Ekip, saklandığı villaya giderek Nadir'in karşısına dikilir...

531. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

15 Kasım'da yeni bölümü ile sevenleri karşısında olacak Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanında: Ekip, büyük bir operasyona girişir ve çatışma başlar.

Selin ise Engin'in yürüttüğü operasyonda kılık değiştirmiştir ancak deşifre olur. Böylelikle tehlikede olan Selin ve diğerleri çatışmaya girer.

Engin Müdür, Nadir'i yakalamıştır. Fakat Nadir kendine emin şekilde ekibi kötü bir son beklediğini dile getirir.

Ezgi, Rıza Babaya operasyonun kendisinden saklanması konusunda serzenişte bulunur. Rıza Baba, sorguya çekildiğini hissederek sert çıkar. Nadir'in peşinde olan Engin, rozetini Rıza Babaya teslim eder.