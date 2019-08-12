Arjantin: Devlet başkanlığı ön seçimlerinde muhalefet adayı Fernandez yarışı önde götürüyor

Arjantin: Devlet başkanlığı ön seçimlerinde muhalefet adayı Fernandez yarışı önde götürüyor

Arjantin'de yapılan ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalefet geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.

12.08.2019 14:02
Arjantin: Devlet başkanlığı ön seçimlerinde muhalefet adayı Fernandez yarışı önde götürüyor

Arjantin'de yapılan ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalefet geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.

Arjantin'de 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerin ilk sonuçlarına göre muhalefetteki "Herkesin Cephesi" Koalisyonu lideri Alberto Fernandez'in oy oranı diğer adaylara göre en yüksek oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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