Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
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Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada

16.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:44
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada

Edinilen son dakika haberine göre KAĞITHANE'de arıza yapan kamyon, geri kayarak arkasındaki araçlara çarptı.

KAĞITHANE'de arıza yapan kamyon, geri kayarak arkasındaki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken 3 araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Kağıthane üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kağıthane Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arıza yapan kamyon tamir edilmeye çalışılırken geri kayarak arkadan gelen otomobili sıkıştırdı. Kamyonun arkasında ezilen otomobil üç araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arıza yapan kamyonun geri kayarak otomobili sıkıştırması ve park halindeki araçlara zarar vermesi görülüyor.

Kadir Doğan "Kamyon burada arıza yaptı. İki saattir tamir edilmeye çalışılıyordu. Bir de baktık ki kamyon geri geri kayıyor. Arkasındaki arabayı ezerek ters çevirdi. Yaralanan vardı" dedi.


Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Arıza yapan kamyon geri kayarak 3 otomobile çarptı: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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