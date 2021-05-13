Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu

Mersin'de arıza yapan aracının yanında bekleyen sürücü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pozantı-Tarsus Kavşaklar mevkiinde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.F. idaresindeki otomobil, aynı güzergahta arıza yapan ve yardım almak için duran otomobile ve yanında bekleyen Mustafa Gönül (61) isimli sürücüye çarptı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mustafa Gönül hayatını kaybetti. Bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı