Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu

Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de arıza yapan aracının yanında bekleyen sürücü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pozantı-Tarsus Kavşaklar mevkiinde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.F. idaresindeki otomobil, aynı güzergahta arıza yapan ve yardım almak için duran otomobile ve yanında bekleyen Mustafa Gönül (61) isimli sürücüye çarptı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mustafa Gönül hayatını kaybetti. Bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurmuş halde bulundu
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurmuş halde bulundu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Hakan Sabancı Jennifer Lopez
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 21:58:43. #1.15#

title