Arıza final mi oluyor, ne zaman final yapacak? Arıza final olacak mı?

Arıza final mi oluyor, ne zaman final yapacak? soruları dizi severler tarafından yanıt arıyor. Arıza dizisi tüm hızıyla devam ediyor. İzleyenler Arıza oyuncularını araştırıyor. Sevilen dizi hakkında sosyal medyada yeni gelişmeler gündeme geldi. Peki, Arıza final mi oluyor, ne zaman final yapacak? Arıza final olacak mı? Arıza bitiyor mu, final mi yapıyor?

Show ekranlarının vazgeçilmez dizisi Arıza hakkında son günlerde aramalar arttı. Dizinin biteceğine yönelik haberler sosyal medyanın gündeminde. Arıza dizisi final tarihi ise belli oldu. Arıza ne zaman final oluyor? Arıza neden bitiyor?

ARIZA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı Arıza dizisi büyük ilgi görmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, izlenme oranlarından olacak ki dizi final kararı aldı. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza dizisi 30. bölümde ekrana veda edecek.

ARIZA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Arıza'nın 28. bölümünde; Ali Rıza, babasının intikamı için harekete geçti. Balaban'ı yakalayıp vuran Ali Rıza, onu kendi karavanında ölüme terk etti. İhtiyar ise Ali Rıza'nın oğlu olmadığını ve kendisine bir oyun oynandığını öğrenirken, duyduğu gerçeklerden sonra sürpriz bir karar aldı. Kendisine oynanan oyunun intikamını almak isteyen İhtiyar, Burak Ersoylu'yu patron yaptı ve tüm gücünü ona verdi. İhtiyar'ın bu kararından sonra Arıza'da dengelerin nasıl değişeceği şimdiden büyük bir merak konusu...

ARIZA OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş - Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan - Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan - Haşmet Gürkan

Olgun Toker - Burak Ersoylu

Murat Daltaban - Muzaffer Cura

Uygar Özçelik - Rasim

Pınar Çağlar Gençtürk - Emine

Ali Rıza Kubilay - Mithat Tekinoğlu

Yeşim Salkım - Melek Tekinoğlu

Yeşim Gül - Rukiye Altay

Ramazan Akcan - Ramço

Ali Seçkiner Alıcı - Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı - Mert Altay

Cankat Aydos - Ferit

Hazal Benli - Derya Tekinoğlu

Ergun Kuyucu - Sabri

Kemal Burak Alper - Fiko

Sıla Gözüm - Aslı

Fatih Dokgöz - Sadri

Muharrem Özcan - Safir

Nursel Köse - İhtiyar/Bergüzar Ece

Mert Altınışık - Aslan