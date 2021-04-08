Arıza final fragmanı izle! Arıza 30. bölüm fragmanı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 29. Bölüm izle!

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Arıza'nın 30. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı izle! Arıza 30. bölüm fragmanı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 29. Bölüm izle! Arıza final fragmanı izle!

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Arıza'nın 30. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı izle! Arıza 30. bölüm fragmanı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 29. Bölüm izle! Arıza final fragmanı izle!İşte detaylar haberimizde…

ARIZA 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 29. Bölümünde Ali Rıza, Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır. Halide'yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır. Ali Rıza ve Haşmet ise Burak'ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza, babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza'ya yabancı biri değildir.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE!

ARIZA 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!