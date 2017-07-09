Arista Müşterilerine Ne Gibi Kolaylıklar Sunuyor?

Arista Satış Müdürü Zafer Polat, Arista'nın müşterilerine sunduğu kolaylıkları Wise TV' ye anlattı.



Müşterilerin Arista'ya uyum sağlamasının son derece kolay olduğunu belirten Zafer Polat, Arista arayüzünün kolay öğrenilebilir olduğunu, kullanıcıların klasik metodoloji ile ürüne rahatlıkla hakim olabileceklerini dile getirdi. Polat ayrıca Arista'nın yapısının kullanıcıların data center üzerinden yaptığı her türlü operasyonu kolaylaştıran özelliklere sahip olduğuna değinerek böylece kuruluşların daha efektif davranabilmesini ve değişim süreçlerinde hız alabilmelerini olanaklı hale getirdiğini söyledi.