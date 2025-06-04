Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Arıcı: Ölüm Kovanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Arıcı: Ölüm Kovanı konusu, özeti ve Arıcı: Ölüm Kovanı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Arıcı: Ölüm Kovanı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Arıcı: Ölüm Kovanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arıcı: Ölüm Kovanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Arıcı: Ölüm Kovanı konusu nedir, Arıcı: Ölüm Kovanı oyuncuları kimler ve Arıcı: Ölüm Kovanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arıcı: Ölüm Kovanı, arıcılık mitolojisinden ilham alan farklı bir intikam hikâyesini konu alıyor. Eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay, sevdiklerinin bir dolandırıcılık ağına kurban gittiğini öğrenince yeniden sahaya iner. İntikam planını uygulamaya başlayan Clay, zamanla karşısındakilerin yalnızca küçük suçlular olmadığını, çok daha büyük ve tehlikeli bir yapıya hizmet ettiklerini keşfeder.

Onun hakkında bilinen tek şey ajan oluşudur; ancak asıl kimliği gizlidir. Clay, "Beekeeper" adını taşıyan güçlü ve gizli bir örgütün eski üyesidir. Artık bu mücadele sadece kişisel değil, sistemi hedef alan bir savaştır.

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Jason Statham; Emmy Raver-Lampman; Josh Hutcherson; Bobby Naderi; Phylicia Rashad; Jeremy Irons

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 12 Ocak 2024 (İngiltere)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı

Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe toplanan imza sayısını açıkladı
Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı

Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.