Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

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ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arıcı: Ölüm Kovanı, arıcılık mitolojisinden ilham alan farklı bir intikam hikâyesini konu alıyor. Eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay, sevdiklerinin bir dolandırıcılık ağına kurban gittiğini öğrenince yeniden sahaya iner. İntikam planını uygulamaya başlayan Clay, zamanla karşısındakilerin yalnızca küçük suçlular olmadığını, çok daha büyük ve tehlikeli bir yapıya hizmet ettiklerini keşfeder.

Onun hakkında bilinen tek şey ajan oluşudur; ancak asıl kimliği gizlidir. Clay, "Beekeeper" adını taşıyan güçlü ve gizli bir örgütün eski üyesidir. Artık bu mücadele sadece kişisel değil, sistemi hedef alan bir savaştır.

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Jason Statham; Emmy Raver-Lampman; Josh Hutcherson; Bobby Naderi; Phylicia Rashad; Jeremy Irons

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 12 Ocak 2024 (İngiltere)