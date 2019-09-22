Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem

22.09.2019 09:55

OSMANİYE'de bal arılarını yiyen bir kuş türü olan 'arı kuşu' ile mücadelede yeni bir yöntem geliştirildi. Yırtıcı kuşların çıkardığı sesler hoparlörlerden dışarıya verilerek arı kuşları kovanların olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Osmaniye Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği tarafından arı kuşlarıyla mücadele için yeni bir proje geliştirildi. Projenin deneme çalışması, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin, Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın ve arı yetiştiricilerinin katımlıyla, Karacalar köyünde gerçekleştirildi. Geliştirilen proje ile atmaca, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların çıkardığı sesler hoparlör ile dışarıya verilerek arı kuşlarının bölgeden uzaklaştırılması sağlandı.

Arı kuşlarının yok edilmesiyle birlikte, özellikle yaban arısı, eşek arısı, kelebek, sinek, ağustos böcekleri ve çekirge istilasında artış olacağı, bu nedenle de ekolojik dengenin bozulacağı belirtildi.

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, il genelinde 600 üyelerinin bulunduğunu ve yıllık bin ton civarında bal üretimi yapıldığını söyledi. Başkan Gaffaroğlu, arı kuşu ile mücadelenin tüfekle ya da fileler gerilerek katliam şeklinde yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını, bunun önüne geçmek için 'yabani yırtıcı kuş sesi' ile arı kuşlarının uzaklaştırılması projesinin olumlu sonuçlarının görüldüğünü, bu sayede hem arıların hem de arı kuşlarının ölümlerinin önüne geçileceğini söyledi.

Gaffaroğlu, "Bu mücadelenin katliam şeklinde yapılması ile tabiatın dengesi bozuluyor. Keklik veya arı kuşu avı yaparak kenenin artmasına neden olundu. Kenelerinde insanların ölümlerine sebep olduğuna şahit olduk. Arı kuşunun da tabiatın dengesini devam ettirmesi için öldürülmemesi gerekiyor. Buradaki projemizin de asıl gayesi budur. Aynı zamanda koruma altında bulunan bir arı kuşunun öldürülmesinin 700 lira civarında bir cezası bulunmakta. Bu uygulama sayesinde hem arı kuşlarını, hem de arılarımızı korumuş oluyoruz." dedi.

Birlik olarak arı zehri üretmeye hazır olduklarını da belirten Gaffaroğlu, "Gramı 300-400 lira civarında olan arı zehrinin pazarını bulduğumuz anda üretime her an hazırız. Birlik olarak arıcılarımızın sadece bal veya polen olarak gelir elde etmelerinin yanı sıra arı zehri üretimi de yapabilecek duruma geldik" diye konuştu.

Kaynak: DHA