Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'dan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti
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Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'dan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'dan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kurdoğlu, geçtiğimiz ay Arhavi'de meydana gelen sel sonrası kendilerine destek veren Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, iki mevkidaş bir süre sohbet etti.

Arhavi'de meydana gelen sel sonrası çok zor günler geçirdiklerini belirten Kurdoğlu, "Bu zor günlerde bizi yalnız bırakmayan Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a, bize verdiği destek için teşekkür ederiz" dedi.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Kurdoğlu ve Arhavi Halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Kurt, "Zor günlerde birbirimizin yanında olmalı, yaralarımızı birlikte sarmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'dan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti - Haberler
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