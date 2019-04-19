Ardahanlı Vatandaşın Kar İsyanı: Batıda Karpuz, Doğuda Kar Buz

Ardahan'da etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ve fotoğraflarla memleketlerinde yaşanan durumu tüm dünyaya servis ediyor.

AYNI ÜLKE, FARKLI İKLİM

Bunlardan biri de Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyü sakinlerinden Yılmaz Usanmaz oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan Samandöken köyüne giden Usanmaz'ı burada beyaz bir örtü karşıladı.

"BATIDA KARPUZ, DOĞUDA KAR BUZ"

Şahit olduğu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Usanmaz, sosyal medya hesabından karlar altındaki köyünün videosunu "Batıda karpuz, doğuda kar buz" notuyla paylaştı.