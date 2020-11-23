Ardahanlı öğretmenler çektikleri kliple günlerini kutlayarak kentin tanıtımını yaptı
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Ardahanlı öğretmenler çektikleri kliple günlerini kutlayarak kentin tanıtımını yaptı

23.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:23
Ardahanlı öğretmenler çektikleri kliple günlerini kutlayarak kentin tanıtımını yaptı

Ardahan'da görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları "Öğretmen İçin Çal" isimli video klip ile hem günlerini kutladı hem de görev yaptıkları kentin tanıtımını gerçekleştirdi.

Ardahan'da görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları "Öğretmen İçin Çal" isimli video klip ile hem günlerini kutladı hem de görev yaptıkları kentin tanıtımını gerçekleştirdi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen ve öğretmen Aysel Cihan Karaman'ın söz ve müziğini yazdığı "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendiren Ardahanlı öğretmenler, Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Yolcu yönetiminde yaptıkları klip çalışmasını tamamladı.

Müzik ve diğer branşlarda görev yapan öğretmenler çok sayıda kitleye ulaşması amacıyla YouTube üzerinden "Öğretmen İçin Çal" adıyla yayınladıkları klipte, Ardahan'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlarına da yer verdi.

Bazı bölümleri son günlerde etkili olan kar yağışı altında çekilen klipte, kentin sarıçam ormanları ve tarihi binalarıyla bütünleşen kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu.

Klibin yönetmenliğini yapan Mesut Yolcu, AA muhabirine, klibin 24 Kasım öğretmenler günü öncesi öğretmenlere hediye edildiğini söyledi.

Öğretmenleri unutmamak adına böyle bir etkinliğin yapıldığını anlatan Yolcu, "Güzel kentimiz Ardahan'da bizim için yapılan bu çalışma son derece önemli. Çünkü bizler burada öğretmenlerimize verdiğimiz değeri ifade etmek istiyoruz. Ardahan'da görev yapan her öğretmen bizim için çok değerli. Bizler bu klip ile Ardahan'ın tarihi ve kültürünü tanıttığımıza inanıyoruz." dedi.

Yolcu, klipte çok sayıda öğretmenin emeğinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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