Ardahan'da Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinliği düzenlendi

22.10.2019 15:48

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin için, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Ardahan Üniversitesince (ARÜ) anma etkinliği düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'ndaki etkinlik, kısa film gösterimi ve "Fuat Sezgin" anlatımı ile başladı.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversite olarak bu tür önemli etkinlikleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçmişin anlatımı ile ilgili çok köklü bilgilerin verilmediğini üzülerek gördüklerini anlatan Biber, şöyle konuştu:

"Maalesef gençlerimizin bir kısmının durup dururken, sebebini anlamadan, bir tarih düşmanlığı ile yüz yüze kaldığına şahit olduk. Bu tarih düşmanlığı aslında zihni çöküşümüzün bir sonucuydu. 'Bizden bir şey olmaz' inancını artık hepimiz ezberledik. Hakikaten bunun böyle olduğuna da kendimizi ikna ettik. Oysa tarih bunun aksini söylüyor. Tarihe dönüp baktığımızda, hakikaten bilimde, teknolojide, felsefede, bilgi üretmede 7'nci yüzyıldan 16'ncı yüzyılın sonuna kadar büyük atılımların yapıldığı, adeta insanlığa bu anlamda kaynaklık eden devasa bir zaman dilimi var. Ama biz bunları hiç bilemedik. Bilemedik, çünkü tarih ile hiçbir bağımız yoktu."

Biber, söz konusu anlayışın cenderesi arasında ezilirken Fuat Sezgin'in ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuat Sezgin, İslam coğrafyası dediğimiz coğrafyanın bilimsel olarak neleri yaptığını, neleri ortaya koyduğunu belgeleriyle, bilgileriyle ve öğrettiği teknolojiyi modelleyerek yeniden bizlerin gözünün önüne serdi. Bizim de yeniden bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Zihin işgalinden kurtulmanın yolu, kendimize olan güveni tazelemekten geçiyor. Geçmişte dünyaya önderlik ve rehberlik ettik, bugün bunu yine yapabiliriz."

Konuşmaların ardından, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Eserleri Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Programa, Vali Vekili Mehmet Kılıç, Ardahan Belediye Başkan Vekili Enver Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yarın "Fuat Sezgin TRT Belgeseli"nin gösterimiyle devam edecek programa katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA