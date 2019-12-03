: Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti

03.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:48

Haberler.com/ ÖZEL HABER

Türkiye günlerdir Ardahan'da çekilen esrarengiz görüntüyü konuşuyor. Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde Cengiz Morkoç isimli vatandaşın ahırında çektiği görüntü, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

ARKADA BELİREN SİLÜET DİKKAT ÇEKTİ

Gece saatlerinde ahır gidip yeni doğan buzağının fotoğrafını çeken Morkoç, eve gelip fotoğrafı kontrol edince hayvanın arkasında duran silüeti fark etti. Ailesiyle birlikte tekrar ahıra inen Morkoç, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

"FOTOĞRAFI BEN ÇEKMEDİM"

Bu olay sonrası tüm gözlerin çevrildiği Morkoç, Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuştu. Fotoğrafın yayınlanması sonrası herkesin kendisine ulaşmaya çalıştığını belirten Morkoç, "Fotoğrafı ben çekmedim. Birileri benim adımı kullanarak fotoğrafı servis etmiş. Ancak bunun benimle bir alakası yok. Bu meselenin kapanmasını istiyorum" dedi.

"KADINLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ GECE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU"

Fotoğrafın yayınlanmasından sonra köyde büyük bir korku ortamının hakim olduğunu belirten bir başka vatandaş da "Kadınlarımız çocuklarımız özellikle geceleri dışa çıkamaz oldu. Fotoğrafı servis ettiği öne sürülen Cengiz Morkoç'a çok ciddi tepki var. Allah sonumuzu hayretsin. Güzel ilçemizin bu tarz haberlerle gündeme gelmesini kesinlikle istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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