Ardahan'da çiftliğe inen kurt sürüsü, çoban köpeklerinin hışmına uğradı Ardahan'da büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte köpeklere saldırdı. Köpeklerin topluca karşı koyması ile paniğe kapılan kurtlar, arkalarına bakmadan kaçtı.

Ardahan merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü çoban köpeklerinin hışmına uğradı.

Bugün 07.40 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte köpeklere saldırdı. Sinsice çiftliğe yaklaşan kurtları fark eden çoban köpeği saldırıya geçti. O anda diğer iki çoban köpeği de kurtlara saldırdı.

BİR SÜRE PUSUDA BEKLEDİLER

Kışın sona erip baharın geldiği Ardahan'da aç kalan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Bunun son örneği kent merkezine bağlı Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait olan çiftlikte gerçekleşti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt sürüsü, yiyecek bulmak için geldikleri çiftlikte gözlerine kestirdikleri çoban köpeklerine saldırmak için pusuda bekliyor.

PANİĞE KAPILIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Kurtların sinsice yaklaştığını fark eden köpeklerden biri saldırınca sesi duyan diğer iki çoban köpeği de, hızla olay yerine koşmaya başlıyor. Köpeklerin geldiğini gören kurtlar, paniğe kapılıp kaçmaya başlıyor. Bu esnada kurt sürüsünün geride bıraktığı üyelerden birinin çoban köpeklerinin arasında kalması ile durum daha da ilginç bir hal aldı. Fırsatını bulur bulmaz kaçan kurt diğerleriyle birlikte çiftliğin bulunduğu alandan uzaklaştı.

Kaynak: İHA