1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu

05.10.2019 23:40

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmada Arda Ayten büyük ödül olan 1 milyonu kazandı. 1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama baskı vardı. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

"#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan soru, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

INSTAGRAM'DA FENOMEN OLDU

1 milyonluk final sorusunu cevapladı ve büyük ödülü kazanarak bir ilke imza attı. Sosyal medyada fenomen olan Ayten'in takipçi sayısı bir anda yükselişe geçti. Ayten aynı zamanda 1 milyonluk soruyu açtıran 3. kişi oldu.

Arda Ayten sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı 15 temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımı var.

"BEN MİLYONER OLMAK İSTEMİYORUM"

Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görmeden önce "Ben Milyoner olmak istemiyorum, sadece hayallerimi gerçekleştirmek ve hayatta önemli bir anıya sahip olmak için o soruyu da bilmek istiyorum. Benim için şans dileyin." ifadelerini kullanarak bu yarışmaya ne kadar önem verdiğini ifade etmişti.

ARDA AYTEN KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti.Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.